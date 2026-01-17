Россиянка Екатерина Александрова(11-я ракетка мира) объявила о том, что в женском парном разряде на Australian Open — 2026 будет играть вместе с 7-кратной обладательницей ТБШ Винус Уильямс.
Также стали известны партнерши других российских теннисисток:
Диана Шнайдер (Россия)/Людмила Самсонова (Россия).
Ирина Хромачева (Россия)/Александра Панова (Россия).
Анастасия Павлюченкова (Россия)/Клара Таусон (Дания).
Анна Калинская (Россия)/Сорана Кырстя (Румыния).
Анна Блинкова (Россия)/Камилла Рахимова (Узбекистан).
Вера Звонарёва (Россия)/Эна Сибахара (Япония).
Мария Козырева (Россия)/Сабрина Сантамария (США).
Елена Приданкина (Россия)/Куинн Глисон (США).
Первые матчи парного турнира пройдут 20 января.