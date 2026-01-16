Олимпийская чемпионка Елена Веснина высказалась о выходе россиянки Мирры Андреевой в финал турнира WTA-500 в Аделаиде.

Мирра Андреева
Мирра Андреева globallookpress.com

«Сейчас очень важный отрезок сезона австралийской серии турниров, когда ты приезжаешь после сильных предсезонных нагрузок.  Тело находится под прессом — ты должен переварить объем.  Для Мирры это третий серьёзный сезон, когда надо пережить нагрузки.  Важно начать этот отрезок удачно.  Выход в финал — всегда хорошо, особенно в преддверии Australian Open.  Помню, когда сама играла на австралийский серии турниров, у меня получилось выиграть в Хобарте.  Приехав на Australian Open, ты находишься уже под определенной нагрузкой.  Но ощущение победы и титула в руках даёт уверенность, что ты не проиграешь в каких-то моментах.

Особенно важно это ощущение на первых кругах "Большого шлема".  Знаем, что всех трясет на первых кругах.  Для Мирры важно получить позитив от победы и от титула.  Это поможет как минимум дойти до второй недели "Большого шлема".  А там уже идут другие нюансы.  Желаю Мирре начать сезон с титулом в руках», — цитирует Веснину «Чемпионат».

Андреева в финале турнира в Аделаиде сыграет против Виктории Мбоко из Канады 17 января.

Australian Open — 2026 пройдет в Мельбурне с 18 января по 1 февраля.