Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о перспективах российского теннисиста Карена Хачанова на Australian Open.

Карен Хачанов globallookpress.com

«Хачанов может преподнести сюрприз, но на уровне четвертьфинала. Что касается женщин, много претендентов на подступах. Кто-то может прорваться и преподнести сюрприз, скажем, дойти до четвертьфинала. Будет интересно», — цитирует Янчука «Чемпионат».

Australian Open — 2026 пройдет в Мельбурне с 18 января по 1 февраля.

Лучшим результатом Хачанова на Australian Open является выход в полуфинал в 2023-м году.