Заслуженный тренер России Виктор Янчук оценил перспективы Даниила Медведева, Андрея Рублева и Карена Хачанова на предстоящем Открытом чемпионате Австралии.

Даниил Медведев globallookpress.com

«У Медведева хорошая жеребьевка. В первом круге у него не должно возникнуть проблем, соперник значительно уступает ему в классе. Что касается сетки в целом, то в первых кругах проблем быть не должно, и ему вполне по силам дальше дойти до решающих стадий».

У Рублева и Хачанова соперники посложнее, чем у Медведева, но они им вполне по силам. Рублев показал на прошлой неделе, что находится в неплохой форме, а Хачанов проиграл в первом же матче, поэтому ему будет непросто«, — цитирует Янчука ТАСС.

Australian Open пройдет с 18 января по 1 февраля в Мельбурне.

Медведев в первом круге сыграет против голландца Йеспера де Йонга. Рублев встретится с итальянцем Маттео Арнальди, а Хачанов — с американцем Алексом Микелсеном.