В четвертьфинале турнира АТР-250 в австралийской Аделаиде американец Томми По л (21) в двух сетах переиграл австралийца Александара Вукича (87) со счетом 6:3, 6:2.

Томми Пол globallookpress.com

Теннисисты провели на корте 1 час 4 минуты. За время матча Пол выполнил 9 подач навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смог реализовать 4 брейк-пойнта из 7.

Его соперник сделал в игре один эйс, допустил одну двойную ошибку и реализовал единственный заработанный брейк-пойнт.

В полуфинале Томми Пол сыграет с чехом Томашем Махачем.