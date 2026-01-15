Россиянка Мирра Андреева прокомментировала свою победу над австралийкой Майей Джойнт в 1/4 финала турнира WTA-500 в Аделаиде.

Мирра Андреева globallookpress.com

«Я просто невероятно довольна тем, как сыграла сегодня. На протяжении всего матча я сохраняла спокойствие. Играла агрессивно, шла на свои удары. Старалась быть смелой и, что бы ни происходило, просто играть в свой теннис — идти на подачу, идти на удары.

Я знала, что против неё будет сложно играть, особенно здесь, при поддержке домашней публики, поэтому ожидала очень трудного матча. И, если честно, мне пришлось сохранять концентрацию до самого последнего розыгрыша. Она провела отличный матч, сыграла очень хорошо, а я просто безумно рада сегодняшней победе», — сказала Андреева в интервью на корте после матча.

В полуфинале турнира Андреева сыграет с соотечественницей Дианой Шнайдер.