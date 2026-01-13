Россиянка Людмила Самсонова (18-я ракетка мира) оступилась в первом же круге на турнире серии WTA-500 в австралийской Аделаиде.

Людмила Самсонова globallookpress.com

Она не смогла пройти чешку Маркету Вондроушову(34), проиграв ей в трех сетах со счетом 1:6, 6:4, 2:6.

Встреча длилась чуть более двух часов. За это время Самсонова выполнила 3 эйса, сделала 10 двойных ошибок и взяла 3 из 7 брейк-пойнтов.

Ее соперница сделала 9 эйсов при 4 двойных ошибках и выиграла 7 брейк-пойнтов из 16 заработанных за матч.

Следующей соперницей чешки станет местная теннисистка Кимберли Биррелл (107).