Российская теннисистка Елена Приданкина, занимающая 189-е место в мировом рейтинге, успешно стартовала в квалификации Australian Open 2026. В первом круге она уверенно обыграла француженку Диан Парри, занимающую 122-ю позицию, со счетом 6:3, 6:2.

Елена Приданкина globallookpress.com

Игра длилась 1 час 30 минут. Приданкина сделала четыре эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов. Парри отметилась двумя эйсами, двумя двойными ошибками и двумя успешными брейк-пойнтами из семи попыток.

Во втором раунде квалификации Australian Open Приданкина встретится с победительницей матча между Лилли Таггер из Австрии и Синьюй Гао из Китая.