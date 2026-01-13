Экстравагантный французский теннисист Гаэль Монфис (110-я ракетка мира) не смог защитить прошлогодний титул на турнире серии ATP-250 в Окленде (Новая Зеландия).

Гаэль Монфис globallookpress.com

В первом круге он уступил венгру Фабиану Марожану (52) со счетом 7:5, 3:6, 4:6.

Соперники были на корте 2 часа 2 минуты. За это время 39-летний Монфис выполнил 10 подач навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 4.

Его соперник сделал 6 эйсов, 2 двойные ошибки и взял 3 брейк-пойнта из 8.

Во втором круге Марожана ждет встреча с норвежцем Каспером Руудом.