Греческий теннисист Стефанос Циципас ответил на вопрос о своих целях на текущий сезон.

Стефанос Циципас globallookpress.com

«Я играю в теннис на очень высоком уровне и не позволю такому результату определить начало моего сезона. Сосредоточен на больших целях и хочу добиться хороших результатов в этом году.

Знаю, что всё зависит от меня — от того, сколько я готов работать на корте и какую стабильность показывать изо дня в день. Впереди очень длинный сезон, хочу начать его наилучшим образом.

Моя цель — бороться за "Шлемы". Хочу хорошо играть на турнирах "Большого шлема", хочу проходить далеко, хочу чувствовать свой теннис, хочу доказать миру, что у меня всё ещё могу это делать», — приводит слова Циципаса Punto De Break.

Отметим, что в настоящий момент двукратный финалист турниров «Большого шлема» Стефанос Циципас является 33-й ракеткой мира.