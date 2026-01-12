Российские теннисистки Александра Панова и Ирина Хромачева проиграли в первом круге парного турнира WTA-500 в Аделаиде (Австралия). В матче против украинки Людмилы Киченок и американки Дезире Кравчик россиянка проиграли со счетом 6:4, 4:6, 6:10.

Александра Панова globallookpress.com

Игра продолжалась 1 час 32 минуты. Панова и Хромачева смогли взять один брейк, не сделали ни одного эйса и не допустили двойных ошибок. Их соперницы также не смогли реализовать брейк, сделали один эйс и допустили одну двойную ошибку.

Во втором круге турнира в Аделаиде Людмила Киченок и Дезире Кравчик сыграют против пары Се Шувэй (Тайвань) и Елены Остапенко (Латвия).