Бывший чемпион Олимпийских игр и первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился своими мыслями о выступлении Даниила Медведева в сезоне 2026 года.

Даниил Медведев globallookpress.com

«Он выигрывает, недостаточно комфортно, но это по большому счету неважно. Самое главное — результат. Победа есть, а это для уверенности очень большой плюс. Другое дело, что как будет, я не знаю сейчас расписание Даниила, играет ли он турнир перед самим чемпионатом»— отметил Кафельников в интервью First&Red.

В финале турнира АТР-250, который проходил в австралийском Брисбене, российский теннисист одержал победу над американцем Брэндоном Накашимой с результатом 6:2, 7:6 (7:1).