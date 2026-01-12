Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) выложила на своем сайте обновленный рейтинг в одиночном разряде.

Даниил Медведев
Даниил Медведев globallookpress.com

Два лучших российских игрока по итогам прошлой недели улучшили свои позиции.  Так, Даниил Медведев поднялся с 13-й на 12-ю позицию после своего триумфа на турнире ATP-250 в Брисбене, а Андрей Рублев теперь занимает 14-ю строчку.

Также отметим первое появление в топ-10 в карьере Александра Бублика из Казахстана, который выиграл турнир в Гонконге.

Рейтинг ATP от 12 января:

1 (1).  Карлос Алькарас (Испания) — 12 050 очков.
2 (2).  Янник Синнер (Италия) — 11 500.
3 (3).  Александр Зверев (Германия) — 5105.
4 (4).  Новак Джокович (Сербия) — 4780.
5 (7).  Лоренцо Музетти (Италия) — 4105.
6 (6).  Алекс де Минор (Австралия) — 4080.
7 (5).  Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3990.
8 (8).  Бен Шелтон (США) — 3960.
9 (9).  Тейлор Фриц (США) — 3840.
10 (11).  Александр Бублик (Казахстан) — 3065.

12 (13).  Даниил Медведев (Россия) — 2910.
14 (16).  Андрей Рублёв (Россия) — 2600.
17 (17).  Карен Хачанов (Россия) — 2320.