Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) выложила на своем сайте обновленный рейтинг в одиночном разряде.

Даниил Медведев globallookpress.com

Два лучших российских игрока по итогам прошлой недели улучшили свои позиции. Так, Даниил Медведев поднялся с 13-й на 12-ю позицию после своего триумфа на турнире ATP-250 в Брисбене, а Андрей Рублев теперь занимает 14-ю строчку.

Также отметим первое появление в топ-10 в карьере Александра Бублика из Казахстана, который выиграл турнир в Гонконге.

Рейтинг ATP от 12 января:

1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 12 050 очков.

2 (2). Янник Синнер (Италия) — 11 500.

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5105.

4 (4). Новак Джокович (Сербия) — 4780.

5 (7). Лоренцо Музетти (Италия) — 4105.

6 (6). Алекс де Минор (Австралия) — 4080.

7 (5). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3990.

8 (8). Бен Шелтон (США) — 3960.

9 (9). Тейлор Фриц (США) — 3840.

10 (11). Александр Бублик (Казахстан) — 3065.

12 (13). Даниил Медведев (Россия) — 2910.

14 (16). Андрей Рублёв (Россия) — 2600.

17 (17). Карен Хачанов (Россия) — 2320.