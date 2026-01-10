Чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский прокомментировал выступление Даниила Медведева на турнире в Брисбене.

Даниил Медведев globallookpress.com

«Важная победа для Даниила. Самое главное, что Даня нашел игру, которую в начале прошлого сезона он не мог найти. Я считаю, что Медведев показывает очень уверенный теннис. Бывают единичные осечки, но стал играть быстрее и ближе к корту. Очень уверенно и безошибочно», — цитирует Ольховского «Чемпионат».

Медведев вышел в финал турнира, где сыграет против американца Брэндона Накашимы.