Россиянка Людмила Самсонова (17-я ракетка мира) покидает турнир серии WTA-500 в австралийском Брисбене.
В четвертьфинале она проиграла в двух сетах американке Джессике Пегуле (6) со счетом 3:6, 6:7 (3:7).
Соперницы были на корте 1 час 49 минут. За это время россиянка навылет 8 раз, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 5.
Пегула сделала 4 эйса, допустила 2двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 17.
В полуфинале Пегулу ждет встреча с победителем пары Мирра Андреева (Россия) — Марта Костюк (Украина).