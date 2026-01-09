Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос о возможности конкуренции с Карлосом Алькарасом и Янником Синнером в новом сезоне.

Даниил Медведев globallookpress.com

«Когда я был в топ-3 или топ-4, много думал, что делать с Карлосом и Янником, где улучшать игру. И точно так же перед сезоном-2025.

Но я с ними не встречался в прошлом году, потому что играл плохо и не доходил до их раундов. Поэтому в предсезонке вообще о них не думал. Я думал: как вернуться на свой уровень, чтобы сначала побеждать других соперников, а если дойду до них — тогда обсудим с командой, что можно сделать.

Так что пока могу только это сказать: если встретимся — будет здорово, потому что в прошлом году я не был готов к их уровню», — сказал Медведев на пресс-конференции турнира в Брисбене.

В настоящий момент Медведев является 13-й ракеткой мира. Алькарас идет на первой строчке в мировом рейтинге, а Янник Синнер — на втором.