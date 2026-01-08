11-я ракетка мира Александр Бублик вышел в четвертьфинал на турнире категории ATP-250 в Гонконге.

Александр Бублик globallookpress.com

Казахстанский теннисист обыграл в двух сетах нидерландца Ботика ван де Зандсхулпа со счетом 6:3, 6:3.

Матч продолжался 1 час 11 минут. За это время Бублик выполнил 12 подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх. На счету ван де Зандсхулпа восемь эйсов, шесть двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.

За выход в полуфинал соревнований Бублик поборется с Цзюнчэном Шаном из Китая.