В Брисбене, Австралия, на турнире WTA-500 завершился матч второго круга между российской теннисисткой Дианой Шнайдер, занимающей 21-е место в мировом рейтинге (12-й посев), и австрийкой Анастасией Потаповой (55-я ракетка мира). Шнайдер одержала уверенную победу в двух сетах со счетом 6:1, 6:3.

Диана Шнайдер globallookpress.com

Матч длился 1 час 14 минут. Диана Шнайдер четыре раза подала навылет и допустила пять двойных ошибок. Она реализовала пять из девяти брейк-пойнтов. Анастасия Потапова выполнила четыре эйса, но совершила семь двойных ошибок и реализовала только один брейк-пойнт из семи.

В следующем круге турнира WTA-500 в Брисбене Диана Шнайдер встретится с американкой Мэдисон Киз, которая занимает седьмое место в мировом рейтинге (пятый посев).