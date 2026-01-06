Пятая ракетка мира Елена Рыбакина рассказала о своих целях на новый сезон после победы над Чжан Шуай в матче третьего круга турнира WTA-500 в Брисбене.

Елена Рыбакина globallookpress.com

«Надеюсь, что смогу повторить в этом сезоне всё, что делала в прошлом. Надеюсь, мне удастся пройти как можно дальше на каждом турнире "Большого шлема", может быть, даже выиграть один из них. Посмотрим. У меня большие цели», — сказала Рыбакина в интервью на корте после матча.

В 2025 году Рыбакина стала победительницей Итогового турнира WTA в Саудовской Аравии.