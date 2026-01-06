Итальянская теннисистка Жасмин Паолини, занимающая восьмое место в мировом рейтинге, одержала победу над французской спортсменкой Леолией Жанжан в матче United Cup — 2026 со счетом 6:2, 6:3.

Жасмин Паолини globallookpress.com

Матч длился 1 час 26 минут. Паолини продемонстрировала отличную игру, сделав два эйса и допустив лишь одну двойную ошибку. Она успешно реализовала пять из 16 брейк-пойнтов. Жанжан, в свою очередь, подала семь эйсов, но совершила пять двойных ошибок и смогла реализовать только один брейк-пойнт из пяти.

United Cup — это престижный международный турнир, в котором участвуют команды из 18 стран. Эти команды разделены на шесть групп, и в одной из них выступают Италия, Франция и Швейцария.