Трехкратный финалист турниров «Большого шлема» и 12-я ракетка мира Каспер Рууд одержал победу над австралийцем Алексом де Минором, который занимает седьмое место в мировом рейтинге, в групповом этапе командного турнира United Cup 2025.

Каспер Рууд globallookpress.com

Матч завершился со счетом 6:3, 6:3 в пользу норвежского теннисиста. Встреча продолжалась 1 час 34 минуты. Каспер Рууд показал уверенную игру, выполнив шесть эйсов, допустив три двойные ошибки и реализовав три брейк-пойнта из десяти. Алекс де Минор также продемонстрировал свою игру, выполнив два эйса, но допустил восемь двойных ошибок и не реализовал пять брейк-пойнтов.

Сборная Норвегии, в которой выступает Каспер Рууд, вместе с командами Австралии и Чехии представляет группу D турнира United Cup 2025.