Сербский теннисист, бывшая первая ракетка мира Новак Джокович ответил на вопрос о своих главных кумирах в детстве.
«Моими кумирами были Пит Сампрас, Коби Брайант и Альберто Томба — они были величайшими в своих видах спорта, и я поддерживал их как болельщик.
Если бы я не стал теннисистом, чем бы занимался? В детстве я любил играть в футбол…» — приводит слова Джоковича журналист Николо Скира.
Напомним, что 28-го декабря сербский теннисист получил награду «Спортсмен года» на премии Globe Soccer Award.