Сербский теннисист, бывшая первая ракетка мира Новак Джокович ответил на вопрос о своих главных кумирах в детстве.

Новак Джокович globallookpress.com

«Моими кумирами были Пит Сампрас, Коби Брайант и Альберто Томба — они были величайшими в своих видах спорта, и я поддерживал их как болельщик.

Если бы я не стал теннисистом, чем бы занимался? В детстве я любил играть в футбол…» — приводит слова Джоковича журналист Николо Скира.

Напомним, что 28-го декабря сербский теннисист получил награду «Спортсмен года» на премии Globe Soccer Award.