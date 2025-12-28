Российский теннисист Андрей Рублев и его партнерша из Казахстана Елена Рыбакина одержали победу над парой Валантена Вашеро из Монако и Иги Швентек из Польши в матче микста на выставочном турнире в Шэньчжэне (Китай). Матч завершился со счетом 6:4, 6:4 в пользу Рублева и Рыбакиной.

Андрей Рублев globallookpress.com

Турнир в Шэньчжэне проводится с 26 по 28 декабря. Участники турнира разделены на две команды в соответствии с регламентом соревнований: сборную Европы и сборную мира. В составе сборной Европы выступают полька Ига Швентек, швейцарка Белинда Бенчич, монегаск Валантен Вашеро и итальянец Флавио Коболли.

За сборную мира играют россиянин Андрей Рублев, представительница Казахстана Елена Рыбакина, а также китайские теннисисты Ван Синьюй и Чжан Чжичжэнь.