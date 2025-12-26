Один из величайших теннисистов планеты Рафаэль Надаль рассказал, что на данный момент не собирается посвящать себя тренерской карьере.

Рафаэль Надаль globallookpress.com

«Работа тренером сейчас не вписывается в мою жизнь. Стать когда-нибудь капитаном сборной на Кубке Дэвиса? Почему бы и нет? Мне это может понравиться, а может и нет. Я только недавно вышел на пенсию. Еще слишком рано об этом думать. Я с уважением отношусь к жизненным процессам и адаптации. Сейчас не время об этом думать», — приводит слова Надаля AS.

Сейчас Надалю 39 лет. Он завершил карьеру теннисиста в ноябре 2024 года. За свою карьеру он 22 раза выигрывал турниры «Большого шлема».