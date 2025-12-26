Один из величайших теннисистов планеты Рафаэль Надаль рассказал, что на данный момент не собирается посвящать себя тренерской карьере.

Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль globallookpress.com

«Работа тренером сейчас не вписывается в мою жизнь.  Стать когда-нибудь капитаном сборной на Кубке Дэвиса?  Почему бы и нет?  Мне это может понравиться, а может и нет.  Я только недавно вышел на пенсию.  Еще слишком рано об этом думать.  Я с уважением отношусь к жизненным процессам и адаптации.  Сейчас не время об этом думать», — приводит слова Надаля AS.

Сейчас Надалю 39 лет.  Он завершил карьеру теннисиста в ноябре 2024 года.  За свою карьеру он 22 раза выигрывал турниры «Большого шлема».