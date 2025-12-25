Британский теннисист Джек Дрейпер, занимающий 10-е место в мировом рейтинге, объявил о своем участии в предстоящем турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026.

Джек Дрейпер globallookpress.com

«Да, я буду играть в Австралии. Это было непростое время для меня. Я поднимался, чувствовал себя на вершине, и вдруг случилось что-то подобное. Думаю, что ты либо стоишь на месте и позволяешь этому взять над тобой верх, либо продолжаешь двигаться вперед», — сказал Дрейпер в опубликованном видео в своих социальных сетях.

В сентябре 2025 года Дрейпер досрочно завершил сезон из-за повреждения правой руки. Соревнования пройдут с 12 по 25 января в Мельбурне.