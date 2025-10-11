Шестая ракетка мира Джессика Пегула вышла в финал турнира WTA-100, который проходит в эти дни в китайском Ухане.

Джессика Пегула globallookpress.com

Американка в трех сетах обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко из Беларуси — 2:6, 6:4, 7:6.

Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты. За время матча Пегула выполнила пять подач навылет, допустив при этом четыре двойных ошибки, а также смогла реализовать 7/12 брейк-пойнтов. Арина Соболенко сделала в игре десять эйсов, допустила три двойных ошибки и реализовала 8/17 брейк-пойнтов.

За победу на турнире Пегула сразится со своей соотечественницей Кори Гауфф.