18-я ракетка мира россиянин Даниил Медведев прокомментировал поражение от Артура Риндеркнеша в полуфинале турнира в Шанхае.

«Что пошло не так во втором сете?  Он заиграл явно немного лучше.  Я заиграл чуть-чуть хуже, устал физически.  Это было в каждом матче.  Жарко, поэтому чуть-чуть, может быть, сила ударов стала слабее.  И это позволило ему больше диктовать игру.  Но всё равно были возможности.  Он на них хорошо подавал.  Обидно, но уже ничего не изменить», — приводит слова Медведева «Чемпионат».

В финале шанхайского турнира Риндеркнеш сыграет со своим двоюродным братом Валантеном Вашеро, представляющего Монако.