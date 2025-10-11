18-я ракетка мира россиянин Даниил Медведев прокомментировал поражение от Артура Риндеркнеша в полуфинале турнира в Шанхае.

Даниил Медведев globallookpress.com

«Что пошло не так во втором сете? Он заиграл явно немного лучше. Я заиграл чуть-чуть хуже, устал физически. Это было в каждом матче. Жарко, поэтому чуть-чуть, может быть, сила ударов стала слабее. И это позволило ему больше диктовать игру. Но всё равно были возможности. Он на них хорошо подавал. Обидно, но уже ничего не изменить», — приводит слова Медведева «Чемпионат».

В финале шанхайского турнира Риндеркнеш сыграет со своим двоюродным братом Валантеном Вашеро, представляющего Монако.