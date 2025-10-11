В субботу, 11 октября, Новак Джокович сыграет с Валентином Вашеро в рамках полуфинала мужского теннисного турнира в Шанхае. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

12:40 30:15. Отличная подача, на которую Новак не среагировал.

12:39 15:15. Завязывается борьба на подаче Вашеро.

12:38 1:0! Новак Джокович вымучил свою подачу и он выходит вперед во втором сете.

12:37 AD:40. А вот и француз ошибается, пробивая в аут.

12:36 40:40. Выход к сетке от Вашеро оказался удачным.

12:35 AD:40. После приема ловит мяч Джокович и мощно бьет по диагонали.

12:34 40:40. Вновь ровно. Сумасшедший розыгрыш берет Новак, но тут же падает на корт. Со здоровьем у него явно проблемы.

12:33 40:AD. Срезается мяч с ракетки у серба и он отправляет его в аут.

12:32 40:40. подачей отыгрывается Новак, вовремя она к нему вернулась.

12:30 40:AD. Отличный удар француза в правый угол корта и это брейк-поинт!

12:30 40:40. Не выдерживает темп Новак и пробивает в сетку.

12:30 40:30. Проходит подача на вылет!

12:29 30:30. Отличный прием от Валентина.

12:29 30:15. Превозмогая боль Джокович сильно пробивает по линии и Вашеро не дотягивается.

12:29 15:15. Мощная подача выручила серба.

12:28 «Ноле» вышел подавать первым в этом сете, но проиграл первый розыгрыш — 0:15.

12:27 Пока не понятно, сможет ли Новак Джокович продолжить этот матч!

12:25 0:1 (3:6)! Валентин Вашеро эйсом завершает первую партию. Он ведет в счете, а Новак снова завет медика!

12:24 40:0. Новак совсем не борется, он отдает этот сет...

12:24 30:0. Две сильные подачи и два очка в кармане Вашеро.

12:22 3:5! Валентин Вашеро забирает подачу серба и увеличивает отрыв в первом сете!

12:21 15:40. Ударом на вылет пробивает Вашеро и зарабатывает двойной брейк-поинт!

12:20 15:30. Длинный розыгрыш и «ноле» сокращает отставание. Соперник пробил в сетку с задней линии.

12:19 0:30. Очередная невынужденная ошибка Новака.

12:19 0:15. По длине немного ошибается серб и проигрывает первый розыгрыш на своей подаче.

12:18 Медицинский тайм-аут окончен! Новак готов прожить игру. Он отправляется на подачу.

12:17 Похоже у сербского теннисиста какие-то проблемы с левой ногой и поясницей. Именно эти части тела массажирует физиотерапевт.

12:15 Новак Джокович взял медицинский тайм-аут!

12:13 3:4! Очередной гейм под ноль в исполнении Валентина Вашеро.

12:12 40:0. Подача в центральную линию и добивание с выходом к сетке от Валентина.

12:11 30:0. Отличный розыгрыш с завершением на вылет от Вашеро.

12:10 Валентин берет первое очко на своей подаче, пробивая с бэкхенда в незащищенную часть корта — 15:0.

12:09 3:3! Новак Джокович вовремя подает на вылет и сравнивает счет в сете!

12:08 40:30. двойная ошибка у Джоковича!

12:08 40:15. Обменялись успешными комбинациями и добавили себе по одному очку в этом гейме.

12:07 30:0. Очередная победа серба в два удара: подача и завершение.

12:06 15:0. Уходящая подача от Новака и добивание с форхенда в противоположный угол.

12:05 2:3! Валентин Вашеро все-таки берет свою подачу и вновь выходит вперед в этом сете!

12:03 AD:40. Приходит на помощь подача — больше у Вашеро.

12:02 40:40. Два подряд изумительных розыгрыша от Джоковича и счет в этом гейме равный.

12:00 40:15. Валентин сильно пробил справа в противоход сопернику!

11:58 30:0. Вашеро уверенно начинает пятый гейм и мощно пробивает с первой подачи. К Новака нет аргументов на приеме.

11:57 2:2! Новак Джокович сравнивает счет в первом сете благодаря двухходовке после сильной подачи.

11:57 40:0. Классный удар по линии от серба и он близок к тому, чтобы взять гейм.

11:56 Новак на подаче: мощная первая подача в двух подряд розыгрышах и 30:0.

11:54 1:2! Валентин Вашеро быстро берет свою подачу под ноль!

11:53 На подачу вышел представитель Монако и взял два очка подряд — 30:0.

11:52 1:1! Валентин Вашеро делает обратный брейк и сравнивает счет в сете.

11:52 30:40. Эйс в исполнении Новака!

11:51 15:40. Две ошибки сербского теннисиста ставят под угрозу гейм на его подаче.

11:49 15:15. Классная свечка от Новака, но затем невынужденная ошибка и удар в сетку.

11:48 15:0. Серб уверенно разыгрывает свою подачу мощным ударом под заднюю линию.

11:47 1:0! Новак Джокович с первой же попытки реализовывает брейк-поинт!

11:46 15:40. Валентин бьет в сетку и это брейк-поинты для серба!

11:46 15:30. Два розыгрыша взял Новак, придав мячу невероятную скорость вращения на приеме.

11:45 15:0. Отличная подача в исполнении Вашеро.

11:45 Матч Джокович — Вашеро стартовал! Первым на подачу выходит Валентин!

До матча

11:40 Теннисисты вышли на разминку, а значит через несколько минут начнется игра!

11:38 Прошла жеребьева! Традиционное предматчевое фото.

11:35 На корте уже началась торжественная церемония открытия матча. Теннисисты появляются под аплодисменты публики.

11:25 Ориентировочное время начала матча 11:40 МСК. Теннисисты уже готовятся к выходу на корт. Пока они в находятся в подтрибунном помещении.

11:15 Сегодняшний матч пройдет в Шанхае на стадионе «Qizhong Forest Sports City Arena». Покрытие корта — хард.

11:05 Приветствуем всех любителей тенниса! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию первого полуфинала мужского теннисного турнира в Шанхае (Китай) между Новаком Джоковичем и Валентином Вашеро. Этот матч для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Новак Джокович

Джокович занимает 5-ю строчку в мировом рейтинге и в свои 38 лет прилично поддавливает теннисную молодежь. В нынешнем сезоне на хардовом покрытии Новак выиграл 21 матч, а проиграл лишь 6. Отметим, что ранее сербский теннисист четыре раза выигрывал турнир в Шанхае, поэтому для него это знаковое место.

На пути к титулу в нынешнем розыгрыше Джокович обыграл четырех соперников, отдав им на всех только два сета. В последнем матче (в четвертьфинале) Новак встретился с бельгийцем Зизу Бергсом и обыграл его со счетом 2:0 (6:3, 7:5).

Валентин Вашеро

Вашеро многих удивил на этом турнире, начиная хотя бы с того, что в рейтинге ATP он занимает 204-е место. Естественно, что до этого он не принимал участие в шанхайском турнире. С первой попытки у него получилось дойти до полуфинала и это однозначно знаковое событие в карьере французского теннисиста.

Отметим, что Валентин попал в основную сетку через квалификацию, где прошел двух соперников. Самыми тяжелыми матчами в Шанхае стали последние игры против Таллона Грикспура (4:6, 7:6, 6:4) и Хольгера Руне (2:6, 7:6. 6:4).

Личные встречи

Между собой Новак Джокович и Валентин Вашеро ни разу не играли. Они готовятся провести свой первый поединок.

