Джокович шокирует в матче против Вашеро?

прогноз на матч турнира в Шанхае, ставка за 1.97

Серб Новак Джокович сыграет против представителя Монако Валантена Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае. Матч пройдет 11 октября, начало — в 11:30 мск.

Джокович

Новак 80-й раз в карьере вышел в полуфинал на турнире ATP 1000.

В четвертьфинале сербский теннисист одержал победу над бельгийцем Зизу Бергсом — 6:3, 7:5.

В 1/8 финала у Джоковича был тяжелейший матч против испанца Хауме Муньяра — 6:3, 5:7, 6:2.

Не менее изнурительной получилась и встреча с немцем Янником Ханфманом в третьем круге — 4:6, 7:5, 6:3.

В первом матче на текущем турнире Джокович обыграл хорвата Марина Чилича — 7:6, 6:4.

Лучшим результатом Новака на «Мастерсах» в этом году пока остается выход в финал турнира в Майами.

Вашеро

Валантен впервые в карьере вышел в полуфинал на уровне ATP.

Представитель Монако начинал текущий турнир в статусе 204-й ракетке мира. Благодаря успешному выступлению в Шанхае он наконец-то дебютирует в топ-100.

Здесь важно отметить, что с учетом квалификации Вашеро провел на этом турнире уже семь матчей.

В отборе его соперниками были американец Нишеш Басаваредди и канадец Лиам Драксль.

В основной сетке 26-летний Вашеро выиграл у Ласло Джере, Александра Бублика, Томаша Махача (чех снялся при счете 6:0, 3:1 в пользу Валантена), Таллона Грикспора (4:6, 7:6, 6:4) и Хольгера Руне (2:6, 7:6, 6:4).

До сих пор лучшим результатом Вашеро на уровне основного тура был выход во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Джоковича в этом матче можно поставить за 1.14, победу Вашеро букмекеры предлагают за 5.50.

Прогноз: у Валантена отличная подача и хороший форхэнд, но застать врасплох такого мастера, как Новак, монегаск, скорее всего, не сможет. Несмотря на большое количество сенсаций, считаем, что здесь фаворит уверенно подтвердит свой статус.

1.97 Победа Джоковича с форой по геймам (-4,5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.97 на матч Джокович — Вашеро принесёт прибыль 970₽, общая выплата — 1970₽

Рекомендуемая ставка: победа Джоковича с форой по геймам (-4,5) за 1.97.