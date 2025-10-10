Итальянская теннисистка Жасмин Паолини, занимающая восьмое место в мировом рейтинге, пробилась в полуфинал турнира WTA-1000 в Ухане.

Жасмин Паолини globallookpress.com

В 1/4 финала Паолини уверенно обыграла вторую ракетку мира польку Игу Швентек со счетом 6:1, 6:2 за 1 час 5 минут. За матч итальянка ни разу не выполнила подачу навылет, допустив одну двойную ошибку, но при этом реализовала все шесть брейк-пойнтов. Швентек сделала два эйса, совершила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из трех.

В полуфинале Уханя Паолини встретится с американкой Кори Гауфф.