Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о выходе российского теннисиста Даниила Медведева в полуфинал «Мастерса» в Шанхае.

Евгений Кафельников
Евгений Кафельников globallookpress.com

Ранее россиянин обыграл австралийского теннисиста Алекса де Минора (6:4, 6:4).

«Даня молодец.  Наверное, выход в полуфинал Шанхая должен помочь Медведеву психологически.  Это хороший знак.  Надеюсь, продолжит в том же духе», — цитирует Кафельникова «Чемпионат».

В полуфинале Даниил сыграет с французским теннисистом Артуром Риндеркнехем, который в четвертьфинале победил Феликса Оже-Альяссима.