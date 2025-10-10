Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о выходе российского теннисиста Даниила Медведева в полуфинал «Мастерса» в Шанхае.
Ранее россиянин обыграл австралийского теннисиста Алекса де Минора (6:4, 6:4).
«Даня молодец. Наверное, выход в полуфинал Шанхая должен помочь Медведеву психологически. Это хороший знак. Надеюсь, продолжит в том же духе», — цитирует Кафельникова «Чемпионат».
В полуфинале Даниил сыграет с французским теннисистом Артуром Риндеркнехем, который в четвертьфинале победил Феликса Оже-Альяссима.