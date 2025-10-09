Российский дуэт Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер — серебряных призёров Олимпийских игр 2024 года в женском парном разряде — не смог пробиться в четвертьфинал престижного турнира категории WTA-1000 в Ухане.

Мирра Андреева и Диана Шнайдер globallookpress.com

В матче второго круга они уступили немецко-венгерской паре Лаура Зигемунд / Фанни Штолляр со счётом 4:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 15 минут.

Россиянки показали неплохую подачу — 5 эйсов при 4 двойных ошибках, однако не смогли воспользоваться ни одним из 5 брейк-пойнтов. В то же время их соперницы реализовали 3 из 4 возможностей на приёме, допустив всего 1 двойную ошибку и выполнив 1 эйс.

В четвертьфинале Зигемунд и Штолляр встретятся с парой Ива Йович (США) / Джулиана Олмос (Мексика).