Россиянка Людмила Самсонова (20-я ракетка мира) покидает «Мастерс» в китайском Ухане.

Людмила Самсонова globallookpress.com

В матче третьего круга она уступила лучшей теннисистке мира Арине Соболенко(Беларусь) со счетом 3:6, 2:6.

Соперницы были на корте 1 час 15 минут. За это время Самсонова допустила 3 двойные ошибки и выполнила 6 подач навылет. Соболенко реализовала 3 брейк-пойнта из 6 возможных, допустила одну двойную ошибку и выполнила 6 эйсов.

Теперь в четвертьфинале «тысячника» Соболенко ждет встреча с победителем пары Линда Носкова (Чехия) — Елена Рыбакина (Казахстан).