Бывший тренер знаменитой теннисистки Серены Уильямс Рик Макки считает, что в ближайшем будущем Мирра Андреева станет первой ракеткой мира.

Мирра Андреева globallookpress.com

«Андреева будет в порядке, потому что она знает, как выигрывать. Ей всего 18 лет, и она одна из лучших на планете, а по мере взросления ее ментальность станет несокрушимой, как гранит. Для ее возраста это вполне нормально.

Андреева очень конкурентоспособна, поэтому и выходит из себя. Ей 18, но она просто ненавидит проигрывать. Она создана для величия, и этот характер станет ее лучшим другом. Русский Кролик без сомнения в конце концов станет номером один», — написал Макки в социальной сети.

В настоящий момент 18-летняя Андреева занимает 5-е место в рейтинге WTA. Со следующей неделе она опустится на одну строчку. Мирра успела уже выиграть два турнира серии «Мастерс».