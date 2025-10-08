Бывшая первая ракетка мира Ким Клейстерс ответила на вопрос о своем будущем. В частности, бельгийка оценила возможность в дальнейшем стать тренером.

Ким Клейстерс globallookpress.com

«Работа тренером? Я несколько раз об этом думала, и были интересные предложения от игроков, но путешествия… Для меня это слишком. К тому же, я считаю, чтобы быть хорошим тренером, нужно проводить с игроком минимум 15−20 недель в году. Я не хочу быть тренером, который просто на связи по телефону. Я считаю, что нужен личный контакт, коммуникация, понимание игрока.

Конечно, сейчас технологии сделали этот процесс проще, но я всё равно считаю, что тренер должен быть рядом, должен видеть, как игрок живёт, не только на корте, но и вне корта. Конечно, идея тренировать очень заманчива, особенно если работать с таким игроком, с которым у меня есть связь Я чувствую, что могу ему помочь, но моему младшему ещё даже нет девяти лет, так что пока я всё ещё хочу побыть дома», — сказала Клейстерс в интервью «Больше! ".