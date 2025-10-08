Российский теннисист Даниил Медведев выиграл у Ленера Тьена из США в 1/8 финала турнира в Шанхае (Китай).

Даниил Медведев globallookpress.com

Встреча продолжалась 2 часа 55 минут и завершилась со счетом 7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 6:4 в пользу Медведева.

Медведев выполнил десять подач навылет, допустив при этом 11 двойных ошибок, а также смог реализовать 4/12 брейк-пойнтов. Тьен сделал в игре два эйса, допустил три двойных ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми за встречу

В следующем круге Медведев сыграет с Алексом де Минором из Австралии.