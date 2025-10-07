Датский теннисист Хольгер Руне выиграл у Джованни Мпетчи Перрикара из Франции в 1/8 финала «Мастерса» в Шанхае (Китай).

Хольгер Руне globallookpress.com

Встреча продолжалась 2 часа 28 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:7 (7:9), 6:3 в пользу 11-й ракетки мира из Дании.

Руне девять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Мпетчи Перрикара 16 эйсов, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх заработанных.

В следующем круге Руне сыграет с сильнейшим в паре Валентен Вашеро (Монако) — Таллон Грикспор (Нидерданды).