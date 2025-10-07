Опубликован заявочный список участников турнира категории ATP-250 в Афинах (Греция), который состоится с 2 по 8 ноября.
В соревнованиях примут участие 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович, 10-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов, а также двукратный финалист мэйджоров Стефанос Циципас.
Помимо них, в основной сетке заявлены чешские теннисисты Якуб Меншик и Иржи Легечка, бразилец Жоао Фонсека и другие игроки.
Турнир в Афинах заменит аналогичные соревнования в Белграде и станет заключительным стартом перед Итоговым турниром ATP-2025, который состоится в Турине (Италия).