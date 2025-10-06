В обновленном рейтинге россиянка Мирра Андреева сохранила за собой 7-ю строчку.  Екатерина Александрова — 10-я.

Чемпионская гонка WTA от 6 октября:

1 (1).  Арина Соболенко (Белоруссия) — 9610 очков
2 (2).  Ига Свентек (Польша) — 8153
3 (4).  Аманда Анисимова (США) — 5908
4 (3).  Коко Гауфф (США) — 5574
5 (6).  Джессика Пегула (США) — 4598
6 (5).  Мэдисон Киз (США) — 4450
7 (7).  Мирра Андреева (Россия) — 4309
8 (8).  Елена Рыбакина (Казахстан) — 3806
9 (9).  Ясмин Паолини (Италия) — 3741
10 (10).  Екатерина Александрова (Россия) — 3136
17 (16).  Людмила Самсонова (Россия) — 2040
19 (18).  Диана Шнайдер (Россия) — 1921
28 (28).  Вероника Кудерметова (Россия) — 1511
35 (35).  Анна Калинская (Россия) — 1310
40 (38).  Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1185
43 (49).  Анастасия Потапова (Россия) — 1131[*]

Андреева сыграет ближайший матч 8 октября с немкой Лаурой Зигемунд в первом круге «Мастерса» в Ухане.

На итоговый турнир WTA отобрались пять теннисисток: белоруска Арина Соболенко, полька Ига Свентек, американки Коко Гауфф, Аманда Анисимова и Мэдисон Киз.