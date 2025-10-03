В полуфинале Пегула встретится с чешкой Линдой Носковой.

Наварро в ходе встречи сделала пять эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из десяти. Пегула отметилась тремя подачами навылет, тремя двойными ошибками и шести реализованными брейк-пойнтами из 13.

Американка Джессика Пегула стала последней полуфиналисткой Открытого чемпионата Китая, обыграв соотечественницу Эмму Наварро в четвертьфинале. Матч продолжался 2 часа 7 минут и завершился со счётом 6:7 (2:7), 6:2, 6:1.

