В Пекине закончился финал мужского турнира категории ATP-500 в парном разряде. Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев сыграли против дуэта Харри Хелиеваара (Финляндия)/ Генри Паттен (Великобритания), посеянного под третьим номером.

Карен Хачанов globallookpress.com

Встреча длилась 1 час 31 минуту и завершилась победой Хелиёваары и Паттена в чемпионском тай-брейке — 4:6, 6:3, 10:8.

Хачанов и Рублёв отметились семью эйсами, не допустили двойных ошибок и реализовали один из шести брейк-пойнтов. Их соперники подали четыре эйса, также не ошибались на подаче и использовали один из двух брейк-пойнтов.