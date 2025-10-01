Россиянка Светлана Кузнецова и швейцарец Роджер Федерер номинированы на включение в Зал славы тенниса.

Роджер Федерер globallookpress.com

Голосование за них возможно на сайте организации при подтверждении электронного адреса.

Светлана Кузнецова — победительница 34 турниров WTA (18 — в одиночном разряде). В одиночном разряде Кузнецова выигрывала US Open — 2004 и Ролан Гаррос-2009. Также она дважды побеждала на Australian Open (2005, 2012) в парном разряде.

Роджер Федерер — один из самых титулованных теннисистов в истории этого вида спорта. Он 20 раз выигрывал на турнирах «Большого шлема». В 2022 году объявил о завершении карьеры.

Также номинирован на включение в Зал славы тенниса аргентинец Хуан-Мартин дель Потро, чемпион US Open — 2009 и победитель 22 турниров ATP.