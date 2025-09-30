Олимпийская чемпионка Елена Веснина рассказала, чего ждет от матча 1/2 финала турнира в Пекине между россиянином Даниилом Медведевым и американцем Лернером Тином.

Даниил Медведев
Даниил Медведев globallookpress.com

«Лернер Тин не является именитым соперником.  Это молодой перспективный американец, который уже обыгрывал Даню.  Он нанес первый звоночек по поводу состоянии Медведева, победив его в пятисетовом противостоянии на Australian Open.  Соперник непростой, Тин — техничный теннисист, левша, играющий довольно стабильно на задней линии.  Если Медведев сыграет в свой теннис, то он, конечно, должен проходить в финал.  Будет символично обыграть Тина, с которого начался спад у Медведева.

Я бы вообще замахнулась на победу в турнире, давно не было титулов.  В любом случае на этом турнире Даня от матча к матчу прибавляет», — сказала Веснина «СЭ».

Напомним, Медведев сыграет с Тином сегодня, 30 сентября.