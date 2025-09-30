Олимпийская чемпионка Елена Веснина рассказала, чего ждет от матча 1/2 финала турнира в Пекине между россиянином Даниилом Медведевым и американцем Лернером Тином.

Даниил Медведев globallookpress.com

«Лернер Тин не является именитым соперником. Это молодой перспективный американец, который уже обыгрывал Даню. Он нанес первый звоночек по поводу состоянии Медведева, победив его в пятисетовом противостоянии на Australian Open. Соперник непростой, Тин — техничный теннисист, левша, играющий довольно стабильно на задней линии. Если Медведев сыграет в свой теннис, то он, конечно, должен проходить в финал. Будет символично обыграть Тина, с которого начался спад у Медведева.

Я бы вообще замахнулась на победу в турнире, давно не было титулов. В любом случае на этом турнире Даня от матча к матчу прибавляет», — сказала Веснина «СЭ».

Напомним, Медведев сыграет с Тином сегодня, 30 сентября.