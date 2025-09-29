Итальянский теннисист Янник Синнер высказался о предстоящем матче против австралийца Алекс Де Минора в полуфинале турнира в Пекине (Китай).

Янник Синнер globallookpress.com

«Думаю, что здесь условия довольно специфические. Корт местами довольно медленный, особенно со старыми мячами. Пробить его будет очень трудно. Он один из самых быстрых игроков в туре. Но для меня это отличный вызов. За последние месяцы он сильно прибавил, показывает отличный теннис.

Сегодня он провёл не так много, но в предыдущих раундах играл очень хорошо. Я ожидаю очень тяжёлый матч. Надеемся, что получится отличный поединок», — отметил Синнер в комментарии на корте после победы в четвертьфинале над венгром Фабианом Марожаном.

Поединок между Синнером и де Минором состоится завтра, 30 сентября.