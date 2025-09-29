Итальянский теннисист Янник Синнер высказался о предстоящем матче против австралийца Алекс Де Минора в полуфинале турнира в Пекине (Китай).

Янник Синнер
Янник Синнер globallookpress.com

«Думаю, что здесь условия довольно специфические.  Корт местами довольно медленный, особенно со старыми мячами.  Пробить его будет очень трудно.  Он один из самых быстрых игроков в туре.  Но для меня это отличный вызов.  За последние месяцы он сильно прибавил, показывает отличный теннис.

Сегодня он провёл не так много, но в предыдущих раундах играл очень хорошо.  Я ожидаю очень тяжёлый матч.  Надеемся, что получится отличный поединок», — отметил Синнер в комментарии на корте после победы в четвертьфинале над венгром Фабианом Марожаном.

Поединок между Синнером и де Минором состоится завтра, 30 сентября.