Польская теннисистка Ига Свентек высказалась о матче с Камилой Осорио (6:0, отказ) на турнире в Пекине (Китай).

Ига Свентек globallookpress.com

«Конечно, мне жаль Камилу, потому что она всегда отдаётся на 100%. Она сказала мне, что получила травму в самом начале матча. Это всегда грустно видеть, потому что мы хотим именно соревноваться. Она не смогла.

Но в целом, если не брать это в расчёт, я считаю, что хорошо сыграла первый сет и использовала свою игру, чтобы оказывать давление на Камилу.

Снятие? Сезон длинный, и во второй половине игроки, конечно, более уставшие. И азиатская серия — самая трудная часть, потому что вроде бы конец сезона близко, однако нужно ещё бороться.

Не знаю, как дальше будет выглядеть моя карьера. Возможно, придётся выбирать турниры и пропускать некоторые, даже обязательные. С этими правилами WTA стало очень тяжело. Не думаю, что топ-теннисисты смогут сыграть все шесть турниров категории 500, например. Просто невозможно вписать это в календарь.

Поэтому нужно быть умными, думать в первую очередь о здоровье, а не о правилах. Это сложно. Раз уж я решила играть все обязательные турниры, то просто нужно заботиться о теле, о восстановлении. У меня хорошая команда, которая помогает. Я достаточно опытна, чтобы знать, что делать. Физически я в порядке. Но да, травм много, и это из-за слишком длинного и интенсивного сезона», — заявила Свентек на послематчевой пресс-конференции.

В четвертьфинале турнира в Пекине Свентек сыграет с Эммой Наварро из США.