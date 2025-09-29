Итальянец Янник Синнер остался доволен своей игрой в победном матче четвертьфинала турнира серии АТР-500 в Пекине против венгра Фабиана Марожана (6:1, 7:5).

Янник Синнер globallookpress.com

«Чувствую, что очень хорошо начал первый сет. Во втором мы оба играли здорово. У меня были брейк-пойнты при 4:3, но я их не реализовал. Я знал еще до матча, что его уровень может быть очень высоким. Когда он подавал на сет, допустил пару невынужденных ошибок, что позволило мне вернуться и выиграть матч в двух партиях.

Конечно, здесь играет роль и психология, и то, как ты приходишь к этому моменту. Я старался бороться. Пару раз удерживал подачу при 0:30. Доволен тем, как я боролся сегодня. Посмотрим, что ждет меня в следующем раунде», — сказал Синнер в послематчевом интервью.

Теперь в полуфинале китайского турнира его соперником будет австралиец Алекс Де Минор (8).