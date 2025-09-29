Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в третий круг турнира в Пекине, одержав победу над испанкой Джессикой Бусас Манейро со счетом 6:4, 6:1.

Мирра Андреева globallookpress.com

Матч продолжался 1 час 33 минуты. Мирра Андреева выполнила один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10 заработанных.

Бузас Манейро совершила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из двух.

В 1/8 финала Андреева сыграет с победительницей поединка между австралийкой Майей Джойнт и представительницей Великобритании Сонай Картал.