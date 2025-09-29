Первая ракетка мира Карлос Алькарас пробился в финал турнира серии ATP-500 в Токио.

Карлос Алькарас globallookpress.com

В полуфинале испанец победил норвежца Каспера Рууда (12) в трех сетах со счетом 3:6, 6:3, 6:4.

Соперники были на корте 2 часа 10 минут. За это время Алькарас выполнил 11 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 9.

На счету Рууда 7 эйсов, 2 двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из 4.

В финале турнира Алькарас сыграет с американцем Тейлором Фрицем (5), который обыграл американца Томаса Бруксби.