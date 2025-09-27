Российский дуэт Андрей Рублев и Карен Хачанов успешно стартовал на турнире серии АТР-500 в Пекине, обыграв в двух сетах аргентинца Франсиско Серундоло и француза Александра Мюллера — 6:2, 6:4.

Игра длилась 1 час 6 минут. За это время россияне выполнили 7 подач навылет, допустив при этом 3 двойные ошибки, а также смогли реализовать 4 из 12 брейк-пойнтов.

Их соперники сделали в игре 3 эйса, допустили 2 двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из 3.

Теперь во втором круге Рублев и Хачанов сразятся с британским дуэтом Джулиан Кэш/Ллойд Гласспул.