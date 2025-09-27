Японская теннисистка Наоми Осака, занимающая 14-е место в мировом рейтинге, завершила участие в турнире WTA-1000 в Пекине.

Наоми Осака globallookpress.com

Во втором круге она неожиданно уступила белорусской теннисистке Александре Саснович, которая расположена на 130-й позиции рейтинга, со счётом 6:1, 4:6, 2:6. Поединок длился 1 час 34 минуты.

За это время Осака исполнила пять подач навылет, допустила три двойные ошибки и выиграла два брейк-пойнта из трех возможных. В то же время Саснович не реализовала ни одного эйса, совершила две двойные ошибки, но сумела осуществить пять брейк-пойнтов из десяти.

Следующим соперником Александры Саснович в третьем круге турнира станет украинская теннисистка Марта Костюк.